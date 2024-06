Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Bützow (ots)

Am 10.06.2024 ereignete sich gegen 22:15 Uhr auf der L13 zwischen Niendorf und Hohen Sprenz ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Reh. Nach ersten Erkenntnissen befuhren der 51-jährige Fahrzeugführer und seine 34-jährige Sozia die L13 aus Richtung Niendorf in Richtung Hohen Sprenz. Auf dieser Strecke querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und das Leichtkraftrad stieß in der Folge mit diesem zusammen. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Durch den Sturz verletzten sich der 51-jährige Fahrer schwer und seine Sozia leicht. Beide wurden zur weiteren Behandlung von einer Rettungswagenbesatzung in das KMG-Klinikum Güstrow gebracht. Das Leichtkraftrad musste von einer Abschleppfirma geborgen werden. Der Schaden wird auf circa 3.000 EUR geschätzt. Das Reh verendete am Unfallort. Für die Dauer der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme war die L13 bis Mitternacht voll gesperrt. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige. Hannes Fichelmann Polizeioberkommissar Polizeirevier Bützow

