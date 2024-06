POL-HRO: Vermisste Mädchen wohlbehalten angetroffen

Wismar (ots) - Am 10.06.2024 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz am Burgwall-Center in Wismar, bei dem ein 38jähriger Deutscher zwei ausländische Personen beleidigte, "Sieg-Heil" rief und vor ihnen mehrfach den Hitler-Gruß zeigte. Der Tatverdächtige konnte an der Aral-Tankstelle durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden. Anschließend ...

