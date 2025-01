Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Konstanz) Auto kommt bei Glatteis von der Straße ab und überschlägt sich (07.01.2025)

Engen, B491 (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Bundesstraße 491 zwischen Engen und Talmühle ein Unfall ereignet, bei dem eine Person Verletzungen erlitten hat. Eine 28-jährige Peugeot-Fahrerin geriet mit ihrem Wagen auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam in der Folge von der Straße ab und überschlug sich, ehe das Auto auf dem Dach liegen blieb. Die junge Frau verletzte sich leicht. An dem Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

