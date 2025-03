Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt ((jb) - Unbekannte Täter entwendeten aus einem im Insterburger Weg geparkten Transporter diverse Werkzeuge. Die Täter gelangten über das Aufschneiden der Seitenschiebetür in das Innere des Fahrzeugs. Der weiße Transporter mit Firmenaufschrift parkte in der Zeit vom 28.03.2025, 17.00 Uhr bis 31.03.2025, 06:45 Uhr am Straßenrand der o. g. Adresse. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 8540 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell