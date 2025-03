Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Theodorstraße

Paderborn (ots)

(sg) Am Freitag, dem 14.03.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn nach zuvor zwei parallellaufenden Einsätzen um 10:58Uhr zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr zu einem Mehrfamilienhaus in der Theodorstraße in Paderborn alarmiert.

Eine aufmerksame Bürgerin hatte eine geringe Rauchentwicklung an einem Fenster im Obergeschoss wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Ersteintreffende Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Rauchentwicklung hinter dem Fenster im Obergeschoss bestätigen.

Nachbarn der Bewohner aus der Brandwohnung konnten nach telefonischer Rückmeldung mit diesen bestätigen, dass sich keine Person mehr in der betroffenen Wohnung befand.

Die Bewohner der anderen Wohnungen haben selbständig, zum Teil unter Begleitung der Feuerwehr, das Gebäude verlassen. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung vorbereitet. Anschließend drang ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung vor und leitete die Brandbekämpfung ein.

Ein weiterer Trupp hielt währenddessen mittels Überdrucklüftung den Treppenraum rauchfrei. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden alle weiteren Wohnungen des Gebäudes kontrolliert und auf Stadtstoffe frei gemessen. Alle Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch die aufmerksame Bürgerin und dem damit schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Der Einsatz konnte gegen 12:30 Uhr nach etwa 1,5 Stunden beendet werden.

Zu diesem Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte und Stadtheide alarmiert.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ca. 40 Einsatzkräfte mit vier Löschfahrzeugen, zwei Drehleitern, den Fahrzeugen des Führungsdienstes, zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Gerätewagen.

Feuerwehr Paderborn