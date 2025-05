POL-FR: Freiburg-Günterstal: Flugunfall - Gleitschirmpilot bleibt unverletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Donnerstag, 08.05.2025, fiel einer Polizeistreife gegen 18:30 Uhr ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in der Titiseestraße in Neustadt auf. Wie die Streife bei einer Kontrolle der jugendlichen Fahrerin feststellte, war der E-Scooter nicht haftpflichtversichert. Die Jugendliche gelangt zur Anzeige, da sie den nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen ...

