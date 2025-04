Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht im Parkhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (29.04.2025) zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr im Parkhaus P2C eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Rangieren einen VW Arteon und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141 18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

