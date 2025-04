Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Eis-Automat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (28.04.2025) 19:30 Uhr und Dienstag (29.04.2025) 12:25 Uhr in der Mainzer Allee in Ludwigsburg gewaltsam einen Eis-Automaten auf. Die Täter entwendeten einen geringen dreistelligen Geldbetrag und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell