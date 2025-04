Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Bushaltestelle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden hinterließen bislang unbekannte Täter am Dienstag (29.04.2025) gegen 20:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Raiffeisenstraße in Großbottwar. Mehrere Zeugen meldeten aus dem Bereich einen lauten Knall und sahen zwei männliche Personen, bekleidet mit schwarzen Hosen und weißen T-Shirts, von der Bushaltestelle in Richtung Kirche wegrennen. Den ersten Ermittlungen zufolge zerstörten die zwei mutmaßlichen Tatverdächtigen, die als etwa 165 cm groß, mit braunen und schwarzen Haaren beschrieben wurden, eine Glasscheibe der Bushaltestelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

