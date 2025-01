Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dortmund (ots)

Eine Autofahrerin fuhr einem Mann über den Fuß und flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich am 25. Januar auf der Bockenfelder Straße / Zollernstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin. Der Fußgänger überquerte gegen 12.05 Uhr die Zollernstaße im Bereich der Einmündung Bockenfelder Straße. Als er sich bereits in der Fahrbahnmitte befand, bog ein orangefarbener Pkw von der Bockenfelder Straße in die Zollernstraße ein. Der Pkw hielt vor dem Fußgänger an. Es kam zu einem Wortgefecht. Anschließend, so der Fußgänger, sei ihm das Auto über den Fuß gefahren und geflüchtet.

Auf dem Fahrersitz soll eine weibliche Person gesessen haben.

Der Fußgänger wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Huckarde unter der Rufnummer 0231/132-2121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell