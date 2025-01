POL-DO: Trunkenheitsfahrt endet in der Hecke - Beifahrerin wird schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0094 Am Samstagabend (25. Januar) ist eine Frau in ihrer Wohnung in Dortmund-Lücklemberg ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 21:30 Uhr ist die 68-jährige Dortmunderin mit dem Aufzug aus dem Keller ins Erdgeschoss gefahren und schloss dann die Tür zu ihrer Wohnung im Mehrfamilienhaus des Paul-Geisler-Wegs auf. Ohne ...

