Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Saalfeld / Rudolstadt (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Unfallverursacher den Unfallort unerlaubt verließen.

Der erste Unfall fand im Zeitraum von 09.30 Uhr - 10.30 Uhr auf dem Parkplatz am Marktkauf in Saalfeld statt. Ein 33-jähriger Fahrer parkte dort sein Auto und verließ es. Als er gegen 10.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug durch ein anderes beschädigt wurde. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der zweite Unfall ereignete sich in der Schloßstraße in Rudolstadt. Eine 59-jährige Frau, parkte ihr unbeschädigtes Fahrzeug am Freitag, den 14.02.2025, gegen 11.45 Uhr in der Schloßstraße. Als sie am Samstag, den 15.02.2025, gegen 11.00 Uhr in ihr Fahrzeug steigen wollte, bemerkte sie, dass ihr Fahrzeug an der Fahrerseite von außen beschädigt worden war. Die Spuren am Fahrzeug deuten darauf hin, dass ein unbekannter Fahrer gegen das Auto der Frau gefahren war und sich anschließend ohne Meldung entfernte. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Sollten Sie Hinweise zu den genannten Unfällen geben können, wenden Sie sich bitte an die Saalfelder Polizei.

