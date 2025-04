Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Brems- und Gaspedal verwechselt - 11.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte 28 Jahre alte Frau und ein Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (29.04.2025) gegen 16.25 Uhr in der Güntterstraße in Marbach am Neckar ereignete. Vermutlich verwechselte ein 86-jähriger Audi-Lenker, der die Günttersttraße in Richtung des Bahnhofs befuhr, auf Höhe der Hermann-Hesse-Straße beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge prallte er gegen einen geparkten Citroen, in dem eine 28-jährige Fahrerin saß, und schob diesen gegen einen Baum. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell