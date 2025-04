Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Höfingen und - Ramtel: zwei Automatenaufbrüche angezeigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Eis-Automaten brachen noch unbekannte Täter im Bereich Leonberg auf. Zwischen Montag (28.04.2025) 20:30 Uhr und Dienstag (29.04.2025) 14:30 Uhr brachen Unbekannte einen Eis-Automaten im Herdweg in Höfingen auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Sachschadenshöhe muss noch ermittelt werden. Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag (29.04.2025) wurde in der Böblinger Straße im Stadtteil Ramtel in Leonberg ein weiterer Eis-Automat aufgebrochen. Auch hier entwendeten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag und die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

