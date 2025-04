Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Unfall im Begegnungsverkehr mit einem LKW

Nach einem Unfall am Dienstag bei Tannheim sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 16.45 Uhr auf der Landstraße 300 zwischen Egelsee und Tannheim. Ein 33-Jähriger fuhr in Richtung Egelsee. Auf Höhe des Flugplatzes kam ihm ein LKW entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich. Der Fordfahrer wendete und kam zur Unfallstelle zurück. Sein Unfallgegner fuhr in Richtung Tannheim weiter. Durch die Verkehrspolizei Laupheim wurde der Unfall aufgenommen. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom LKW aufgefunden werden. Es handelt sich wohl um einen hellen (weiß/beige) 12-Tonnen-LKW mit einem Schaden vorne links. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Laupheim unter der 07392 9630 0 entgegen. Der Schaden am Ford wird auf 10000 Euro geschätzt.

++++0772736

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell