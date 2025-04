Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Kanister illegal entsorgt

Ein Unbekannter entsorgte vermutlich in den vergangenen Tagen 18 Kanister mit Altöl bei Schlat.

Ulm (ots)

Ein Zeuge stellte am Montag die insgesamt 18 Kanister fest. Die entsorgte ein Unbekannter an einem Sammelplatz für Grüngut zwischen Schlat und Ursenwang in der Straße Im Stumpen. Die Kanister mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern waren teilweise bis zur Hälfte mit Altöl befüllt. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer jemanden beim Abladen der Kanister beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnr. 07161/632360 melden.

