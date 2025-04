Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bargeld geraubt

Am Mittwoch überfiel ein Unbekannter einen 62-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Heidenheim.

Gegen 21.15 Uhr verließ der 62-Jährige einen Supermarkt in der Darwinstraße. Auf dem Weg über den Parkplatz zu seinem Auto verfolgte ihn ein Unbekannter. Am Auto verpasste der Unbekannte dem 62-Jährigen unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und bemerkte, dass ihm der Angreifer den Geldbeutel aus seiner Umhängetasche stahl. Dann nahm er umgehend die Verfolgung des Täters auf. Der flüchtete zu Fuß vom Parkplatz in die Clichystraße und rannte anschließend in die Werner-Walz-Straße. Dort wurde er vom Geschädigten beobachtet, wie er sich unter einem Auto versteckte. Auf Ansprache durch den 62-Jährigen warf der Unbekannte die Geldbörse unter dem Auto hervor und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei Heidenheim fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte der verletzte 62-Jährige fest, dass ein Teil des Bargeldes aus der Geldbörse fehlte. Rettungskräfte brachten den blutenden Geschädigten in eine Klinik. Dort wurde er mit Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma stationär aufgenommen. Außerdem wurden ihm durch den Täter zwei Zähne ausgeschlagen. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/322-432. Einer Personenbeschreibung zufolge soll der Täter aus dem arabischen Raum stammen. Er war etwa 175cm groß, schlank und sportlich und hatte wohl markante Zahnlücken. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Kapuzenjacke.

