Am Donnerstag geriet ein Motorradfahrer auf der B 466 bei Mühlhausen in den Gegenverkehr.

Um 6.45 Uhr war der 21-Jähriger mit seiner KTM von Bad Ditzenbach in Richtung Mühlhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen entgegenkommenden Opel. Den lenkte ein 60-Jähriger. Anschließend lenkte der Biker wieder zurück auf seine Fahrspur und touchierte noch das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Er hatte Glück und erlitt dabei nur leichte Verletzungen. Durch die Kollisionen entstand an der KTM ein Schaden von rund 1.500 Euro, am Opel von 3.000 Euro. Der Lkw des 71-Jährigen blieb unbeschädigt. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 07331/9327-0. Insbesondere Verkehrsteilnehmer die hinter dem Motorradfahrer fuhren werden gebeten sich zu melden.

