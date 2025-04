Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Güllefassanhänger kippt um

Bei rasanter Fahrweise kippte der Güllefassanhänger eines Lof-Gespanns am Mittwoch bei Laupheim auf die Seite und sorgte für Verkehrsbehinderungen.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Traktor in der Kreppachstraße. Der junge Fahrer kam mit seinem Gespann aus Richtung Laupheim. Im Kurvenbereich war der Fahrer des John Deere Traktor wohl zu schnell unterwegs. Wie ein Zeuge berichtete, verlor der Anhänger mit den rechten Reifen die Bodenhaftung. Rund 30 Meter weiter kam der Traktor zum Stehen und der Güllefaßanhänger auf der Straße zum Liegen. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Die Durchgangsstraße war in beiden Richtungen blockiert, die Feuerwehr sperrte und richtete eine örtliche Umleitung ein. Durch die Einsatzkräfte wurde der Anhänger in einer aufwendigen Bergungsaktion wieder aufgerichtet. Um 19.40 Uhr war die Straße wieder frei und der Verkehr konnte fließen. Ob ein Schaden an dem Anhänger und der Fahrbahn entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Die Feuerwehr Untersulmetingen war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

