Ein ausgebüxtes Rind verursachte am Sonntag bei Kirchberg an der Iller einen Unfall.

Kurz vor 01.00 Uhr fuhr die 30-jährige Seat-Fahrerin von Kirchberg an der Iller nach Gutenzell. Im Wald lief ein Rind über die Fahrbahn. Sie konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier trotz Bremsung. Das Rind rappelte sich nach der Kollision auf und rannte davon. Es konnte trotz Absuche nicht gefunden werden. Der Schaden am Auto wird durch den Polizeiposten Ochsenhausen auf 2500 Euro geschätzt. Bereits am 19.04.2025 wurden im dortigen Waldstück wohl zwei ausgebüxte Rinder gesichtet. Die Ermittlungen zum Kuhhalter dauern an.

