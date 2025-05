Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Seniorin dreist bestohlen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.05.2025, gegen 14.00 Uhr, wurde eine 81-jährige Seniorin von unbekannten Frauen dreist bestohlen. Die 81-Jährige fuhr mit einem Bus an den Karl-Herbster-Platz. Dort angekommen wurde sie von einer etwa 30-jährigen Frau angesprochen, welche vorgab schwanger zu sein und eine Klinik suche. Während der Ansprache seien zwei weitere Frauen im selben Alter hinzugekommen und redeten ebenfalls auf die Seniorin ein. Eine der Frauen habe einen Stadtplan hervorgeholt und wollte wissen wo sich das nächste Krankenhaus befände. Die Seniorin erklärte den Weg zum Krankenhaus. Währenddessen entwendete einer der Frauen in einem unbeobachteten Moment einen Umschlag mit Bargeld aus der verschlossenen Umhängetasche der Seniorin. Zuvor befand sich die Seniorin bei einem Bankinstitut und hob dort Bargeld von ihrem Konto ab. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Seniorin dort schon ausbaldowert wurde.

