Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kuppenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Montagnachmittag, in der Zeit von 14:20 Uhr bis 14:40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Kleinau. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Fahrzeuges beschädigte den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Opel Adam am hinteren linken Radkasten und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer des dunkeln Pkw geben können, sollen sich bitte bei der Polizei in Kuppenheim unter der Telefonnummer 07222 / 47002 melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell