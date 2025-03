Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Im Baisert" zu einem Verkehrsunfall. Im Zeitraum zwischen 7:15 Uhr und 7:45 Uhr soll ein bis dato unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparten Volvo touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/lk

