Rutesheim: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeistreife - Zeugenaufruf führt zu Ermittlung eines Tatverdächtigen

Unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei nun gegen einen 16 Jahre alter Jugendlichen, der am Freitagabend (24.01.2025) im Bereich Leonberg und Rutesheim mit einer Motorcross-Maschine unterwegs gewesen sein soll. Das Motorrad war wegen einem fehlenden Kennzeichen, da kein Rücklicht vorhanden war und seiner Lautstärke aufgefallen. Doch eine Kontrolle des Fahrers war den verfolgenden Einsatzkräften nicht möglich, da dieser die Flucht ergriff. Auf die am 25.01.2025 veröffentlichte Pressemitteilung hin (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5956760), gingen im weiteren Verlauf mehrere Zeugenhinweise beim Polizeirevier Leonberg ein. In der Folge erhärtete sich ein Tatverdacht gegen den 16-Jährigen. Eine Durchsuchung bei dem Jugendliche förderte diverse Gegenstände zu Tage, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

