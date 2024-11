Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Fachtag #Aktion Schutzschild im Borkener Bürgerhaus sehr gut besucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.11.2024:

Borken

Fachtag #Aktion Schutzschild im Borkener Bürgerhaus sehr gut besucht

Zeit: Mittwoch, 06.11.2024

Der Borkener Fachtag - #Aktion Schutzschild gehört zu einer landesweiten polizeilichen Veranstaltungsreihe die unter der Dachmarke "Gemeinsam sicher in Hessen - für Kinder und Jugendliche" geführt wird. Die hessische Polizei setzt somit bei der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche nicht nur auf repressive, sondern insbesondere auch auf präventive Maßnahmen.

Insgesamt 110 pädagogische Fachkräfte aus dem Schwalm-Eder-Kreis der Grund- und Förderschulen sowie Kindertagesstätten, aber auch Tagespflegekräfte für Kinder und Jugendliche folgten der Einladung zum Fachtag.

Die Kooperationsveranstaltung der hessischen Polizei und der Stadt Borken wurde durch Grußworte von Nordhessens Polizeivizepräsident Klaus Wittich und dem Bürgermeister der Stadt Borken, Marcèl Pritsch, eröffnet. Danach folgte ein Fachvortrag der Polizei zum Thema: "Sexualdelikte zum Nachteil Minderjähriger."

Im Anschluss stellten sich die Gastreferenten vor. Hierbei handelte es sich um Netzwerkpartner aus dem Bereich der Fachberatungsstellen, die sich auf das Thema sexualisierte Gewalt spezialisiert haben:

Die Kasseler Hilfe, der Weiße Ring, Vitos Klinik Kassel, das Psychosoziale Zentrum Schwalm-Eder sowie der Emstaler Verein. Von behördlicher Seite war die Beratungsstelle gegen "sexualisierte Gewalt" des Schwalm-Eder-Kreises, aber auch das Jugendamt vertreten, wobei auch Jugendamtsleiter Björn Angres für Fragen zur Verfügung stand.

Bei einem "Markt der Möglichkeiten" blieb außerhalb des Programms genügend Zeit für persönliche Fragestellungen. So konnten sich die Teilnehmenden an den einzelnen Informationsständen bei Kaffee und Keksen austauschen und sich noch gezielter über das praktische Vorgehen der Fachberatungsstellen informieren.

Ziel der Veranstaltung war es zum einen, das Bewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Verantwortlichkeit der Erwachsenen zu erhöhen. Zum anderen sollten Anlaufstellen und niederschwellige Hilfsangebote für Opfer und Kontaktpersonen aufgezeigt und Handlungsstrategien für den Umgang mit einem Verdacht eines sexuellen Missbrauchs vermittelt werden.

Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Bekämpfung der sexualisierten Gewalt an Kindern als gemeinschaftliche Aufgabe angesehen werden muss und nur gelingt, wenn Gesellschaft, Behörden und Organisationen zusammenarbeiten.

Die Teilnehmenden und Akteure waren sich am Ende einig, dass es eine gelungene, informative Veranstaltung war, die auch Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen gab.

Im Frühjahr 2025 wird bereits ein weiterer Fachtag - #Aktion Schutzschild im Schwalm-Eder-Kreis stattfinden. Als Kooperationspartner hat sich hier die Stadt Gudensberg angeboten, die somit die Veranstaltung in den Räumlichkeiten im Gudensberger Rathaus ausrichtet. Der Termin hierfür steht derzeit noch nicht fest.

Fragen zum nächsten Fachtag können gerne an die Polizeidirektion Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-140 oder per Mail an pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de gerichtet werden.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

