Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Diebstahl eines Baggers

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.11.2024:

Schwalmstadt

Diebstahl eines Baggers

Montag, 11.11.2024, 12:00 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 15:00 Uhr

Unbekannte haben in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagnachmittag einen Bagger von einer Baustelle gestohlen.

Der Bagger war am Montag nach dortigen Arbeiten im Bereich der Thüringer Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain abgestellt worden. Als die Mitarbeiter der Schwalmstädter Firma am Dienstagnachmittag zum Bagger zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Bagger nicht mehr vor Ort war. Unbekannte hatten den gelben CAT-Bagger vom Typ 301.8 zwischenzeitlich gestohlen. Der Wert des entwendeten Baggers kann derzeit nicht angegeben werden.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

