POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis - Aktion "Blitz für Kids" 2024

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.11.2024:

Schwalm-Eder-Kreis

Aktion "Blitz für Kids"

Zeit: November 2024

In den letzten zwei Wochen wurden durch die regionalen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Schwalm-Eder insgesamt vier Geschwindigkeitskontrollen in Kooperation mit Grundschulen aus dem Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt. Hierbei handelte es sich um die landesweite und jährlich wiederkehrende Aktion "Blitz für Kids", wobei es sich in erster Linie um eine verkehrspolizeiliche Präventionsmaßnahme handelt. Diese wird im nahen Schulumfeld, hauptsächlich auf öffentlichen Straßen, die von den Schülerinnen und Schülern als Schulweg genutzt werden, durchgeführt. Mittels eines Handlasermessgerätes wird die gefahrene Geschwindigkeit der einzelnen Verkehrsteilnehmer ermittelt.

Die Kinder verteilen je nach Fahrverhalten eine Dankes- oder Hinweiskarte mit möglichen Folgen von überhöhter Geschwindigkeit an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Sowohl für die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer als auch für die teilnehmenden Kinder hat die Aktion einen positiven Effekt. Während Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer direkt von Kindern gelobt oder auf Fehlverhalten und damit verbundene mögliche Konsequenzen aufmerksam gemacht werden, setzen sich die Kinder mit den Gefahren des Straßenverkehrs auseinander. Die Aktion richtet sich an Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen.

Mitgemacht an der Aktion haben die Burggrabenschule in Obervorschütz, die Georg-August-Zinn-Schule in Morschen, die Osterbachschule in Homberg (Efze) sowie die Grundschule am Alleeplatz in Ziegenhain. Die Kinder hatten herbei sichtlich Spaß und haben den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern verständlich erklärt, worum es bei der Aktion geht und warum diese so wichtig ist.

Insgesamt wurden knapp 70 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich der Großteil der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer an die Tempolimits gehalten haben. Allerdings gab es wenige Ausnahmen, die dann auch eine gelbe Karte durch die Kinder übergeben bekommen hatten.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

