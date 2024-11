Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen - Diebstahl von landwirtschaftlicher Elektronik

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.11.2024:

Guxhagen

Diebstahl von landwirtschaftlicher Elektronik

Tatzeit: Mittwoch, 06.11.2024, 18:00 bis Donnerstag, 07.11.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter stehlen elektronische Gerätschaften aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen.

Insgesamt drei Satellitenempfänger der Firma John Deere vom Typ Starfire 6000 wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen ausgebaut und entwendet. Die drei Traktoren befanden sich zur Tatzeit in einem Scheunengebäude an der Straße "Am Brunkel" in Guxhagen, als sich die unbekannten Täter auf derzeit unklare Art und Weise Zutritt zum Gebäude verschafften. Im Anschluss wurden drei GPS-Antennen von den Führerhausdächern sowie ein Steuergerät für eine Feldspritze aus einem Führerhaus der Traktoren ausgebaut und entwendet. Durch die unbekannten Täter wurden weiterhin noch Akkuwerkzeuge aus der Hofscheune gestohlen.

Insgesamt beläuft sich der Stehlschaden nach ersten Schätzungen auf 20.000,- EUR.

Ob durch die Tat auch Sachschaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeistation Melsungen geführt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05661/7089-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell