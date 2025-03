POL-OG: Offenburg - In Gewahrsam genommen; Widerstand geleistet

Hohberg (ots) - Am Montagabend sollen Unbekannte in der Nikolas-Schrempp-Straße versucht haben, in eine dortige Wohnung einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter zwischen 16 und 20 Uhr versucht haben, mehrere Fenster aufzubrechen und so in die Wohnung zu gelangen. Nach gescheitertem Versuch entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, ...

