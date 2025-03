Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Versuchter Einbruch in Wohnung, Zeugen gesucht

Hohberg (ots)

Am Montagabend sollen Unbekannte in der Nikolas-Schrempp-Straße versucht haben, in eine dortige Wohnung einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter zwischen 16 und 20 Uhr versucht haben, mehrere Fenster aufzubrechen und so in die Wohnung zu gelangen. Nach gescheitertem Versuch entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, welche verdächtige Aktivitäten zur genannten Zeit wahrgenommen haben, oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 melden. /lk

