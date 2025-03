Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Situation entschärft

Lahr (ots)

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann rief am Sonntagabend die Einsatzkräfte des Polizeireviers Lahr im Kanadaring auf den Plan. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen gegen 19.40 Uhr zunächst Angehörige bedroht haben. Beim Eintreffen der Ordnungshüter richtete er seine Wut dann gegen die Einsatzkräfte. Den achtsamen Beamten gelang es trotz des aggressiven Gegenübers, die Lage zu deeskalieren und ihn anschließend vorläufig festzunehmen, ohne dass dabei jemand verletzt wurde. Der Festgenommene wurde in der Folge aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Spezialklinik gebracht. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

/ya

