Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Gebäudebrand, Nachtragsmeldung

Ötigheim (ots)

Nach wie vor ist der Grund für den Brand in dem Einfamilienhaus in der Rebgartenstraße am Sonntag unklar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Bei dem Feuer kam für eine 76-jährige Bewohnerin, die zum Brandzeitpunkt alleine zu Hause war, jede Hilfe zu spät. Sie wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr tot im ersten Obergeschoss aufgefunden. Die Unterbringung eines weiteren Bewohners durch den am Brandort anwesenden Bürgermeisters der Gemeinde Ötigheim war nicht notwendig. Er konnte durch Angehörige aufgenommen werden. Der Schaden an dem Gebäude wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 200.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Brandgeschehens ist das Gebäude derzeit nicht betretbar und wurde polizeilich beschlagnahmt. Kriminaltechniker und ein Brandsachverständiger werden den Brandort in naher Zukunft in Augenschein nehmen. Im Einsatz befanden sich am Sonntag mehrere Polizeistreifen des Reviere Rastatt und Gaggenau, sowie der Kriminaldauerdienst. Rund 50 Wehrleute der Feuerwehren Ötigheim, Rastatt und Bietigheim waren im Einsatz. Weitere 21 Einsatzkräfte waren aus den Reihen des Rettungsdienstes und des THW vor Ort. Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich durch Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt übernommen.

/rs

Ursprungsmeldung von Sonntag, 09.03.2025, 13:35 Uhr

Ötigheim - Gebäudebrand

Ein Gebäudebrand in der Rebgartenstrasse rief am Sonntag gegen 11.30 Uhr die Helfer und Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei auf den Plan. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch dauern die Löscharbeiten an dem Einfamilienhaus noch einige Zeit an. Während der Brandbekämpfung fanden die Helfer eine leblose Person, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Bewohnerin des Hauses handeln könnte. Die Ursache für den Brandausbruch ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell