POL-OG: Gaggenau - Trunkenheitsfahrt

Ötigheim (ots) - Nach wie vor ist der Grund für den Brand in dem Einfamilienhaus in der Rebgartenstraße am Sonntag unklar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Bei dem Feuer kam für eine 76-jährige Bewohnerin, die zum Brandzeitpunkt alleine zu Hause war, jede Hilfe zu spät. Sie wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr tot im ersten Obergeschoss aufgefunden. Die Unterbringung eines weiteren Bewohners ...

