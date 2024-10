Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Täter, eine Frau und ein Mann, versuchten am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weinheim einzubrechen.

Die beiden Unbekannten verschafften sich kurz vor 17 Uhr Zutritt zum Treppenhaus des Anwesens in der Breslauer Straße und begaben sich ins zweite Obergeschoss. Dort klopften und klingelten sie an der Wohnungstür einer 67-jährigen Frau. Nachdem diese zunächst nicht öffnete, versuchten die beiden Einbrecher, die Tür der Wohnung aufzubrechen. Als die Bewohnerin das Licht einschaltete und den Türöffner betätigte, ließen der Mann und die Frau letzten Endes von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in Richtung Multring.

Die beiden Einbrecher wurden wie folgt beschrieben:

männlicher Täter:

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Dunkle Haare - 3-Tage-Bart - Bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzer Jacke

Weibliche Täterin:

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit langem schwarzen Rock und heller Teddyjacke mit Kapuze - Trug schwarze wadenhohe Stiefel

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

