Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 23-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft - Sicherstellung von drei Kilogramm Amphetamin

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in sechs Fällen unerlaubt mit Betäubungsmitteln und in einem Fall unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel betrieben zu haben.

Der Tatverdächtige soll seit Mai 2024 im Stadtgebiet Mannheim sowie in Frankfurt einen schwunghaften Handel insbesondere mit Ecstasy und Amphetamin betrieben haben, um sich hierdurch eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen. Dabei soll er in mindestens sechs Fällen Ecstasy-Tabletten und Amphetamin und in einem weiteren Fall eine größere Menge Amphetamin und zusätzlich Kokain verkauft haben.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte sein Lieferant in Frankfurt namhaft gemacht werden. Bei der Abholung einer größeren Menge Rauschgift konnten der 23-Jährige und sein gesondert verfolgter Lieferant vorläufig festgenommen werden. Im Zuge dessen wurden 3.100 Gramm Amphetamin, 23 Gramm Kokain, kleinere Mengen weiterer Rauschgifte sowie mehrere Waffen sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 23-Jährigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er wurde am Mittwoch, den 09.10.2024, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

