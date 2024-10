Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Rettungswagen und 59-jähriger Radfahrerin

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kurz nach 17:00 Uhr ereignete sich in der Rohrbacher Straße ein Unfall zwischen einem Rettungswagen und einer 59-jährigen Radfahrerin. Ein Rettungswagen befuhr dort aufgrund eines vorherigen Einsatzes mit Blaulicht und Schrittgeschwindigkeit den dortigen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Das Blaulicht sollte lediglich zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer dienen. Eine 59-jährige Radfahrerin fuhr auf demselben Radweg in Fahrtrichtung. Als sie an dem entgegenkommenden Rettungswagen links vorbeifuhr, kollidierte sie, aus noch unbekannten Gründen, mit der hinteren Seite des Rettungswagens und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht und wollte sich im Anschluss selbständig in medizinische Behandlung begeben. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

