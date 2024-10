Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub auf offener Straße - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen

Mannheim (ots)

Eine 8-köpfige unbekannte Tätergruppe schlug und trat am Donnerstagvormittag gegen 09:25 Uhr in der Schienenstraße vor einem Wettbüro mehrfach auf eine unbekannte männliche Person ein, wonach einer der Täter seinem Opfer den mitgeführten Rucksack entriss. Als die Täter von ihrem Opfer abließen, kam ein unbekannter Helfer, welcher sich den Rucksack von den Räubern zurückeroberte und an das Opfer zurückgab. Im Anschluss flüchteten die Täter mit zwei Autos. Der Geschädigte bat eine Zeugin, die Polizei zu verständigen, verließ jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte den Tatort und stieg an der nahegelegenen Haltestelle in eine Straßenbahn Linie 1 in Richtung Rheinau ein. Eine anschließende Fahndung nach den Tätern und dem Opfer brachte keinen Erfolg. Über die Täter und Opfer ist lediglich bekannt, dass sie männlich waren.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Opfer sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell