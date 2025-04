POL-HRO: Behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Güstrow zur Bekämpfung von Gewaltdelikten - gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Polizei Güstrow

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) - Am vergangenem Wochenende brachen bisher unbekannte Täter einen Firmentransporter als auch einen Unterstand in Groß Schwiesow bei Güstrow auf und entwendeten diverses Werkzeug. Am Freitagnachmittag wurde das Fahrzeug auf dem Gelände im Schuldamm abgestellt, ehe der Einbruch am Montagmorgen festgestellt wurde. Die Täter öffneten ...

mehr