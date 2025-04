Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher stehlen Zubehör für Solaranlagen in Groß Schwiesow

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots)

Am vergangenem Wochenende brachen bisher unbekannte Täter einen Firmentransporter als auch einen Unterstand in Groß Schwiesow bei Güstrow auf und entwendeten diverses Werkzeug. Am Freitagnachmittag wurde das Fahrzeug auf dem Gelände im Schuldamm abgestellt, ehe der Einbruch am Montagmorgen festgestellt wurde. Die Täter öffneten dabei gewaltsam den Transporter als auch einen verschlossenen Unterstand an einer Scheune und entwendeten unter anderem einen Spezialkärcher zum Reinigen von Solarmodulen als auch einen Wechselrichter.

Um Spuren am Tatort zu sichern, kam der Kriminaldauerdienst der Polizei in Groß Schwiesow zum Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

