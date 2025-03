Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in gewerblich genutztes Gebäude

Hildesheim (ots)

Sarstedt (weh) - Zu einem Einbruch in ein gewerblich genutztes Gebäude ist es zwischen dem 08.03.25, 11:10 Uhr, und dem 09.03.25, 14:10 Uhr, gekommen. Die Täter:innen verschafften sich Zutritt zu dem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Das Diebesgut sowie die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

