Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch im Gewerbegebiet Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Ein bislang unbekannter Täter dringt am 08.03.2025 gegen ca. 01.00 Uhr in die Räumlichkeiten einer Firma im Elzer Industriegebiet im Heilswannenweg ein, indem er das Fenster eines Rolltores einschlägt. Nach dem Eindringen in das Gebäude kommt es zu einer Alarmauslösung. Es ist davon auszugehen, dass der Täter daraufhin das Gebäude zeitnah wieder verlassen hat. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

