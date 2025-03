Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Betheln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Ein derzeit unbekannter Verursacher befährt am 08.03.2025 im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr in Betheln die Burgstemmer Straße und kommt aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Verursacher prallt im Seitenraum gegen das elektrische Rolltor eines Grundstücks, wodurch dieses beschädigt wird (geschätzte Schadenshöhe ca. 2000 Euro). Nach dem Unfall entfernt sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell