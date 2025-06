Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31, Rötenbacher Wald: Erfolgreiche Fahndungskontrolle

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 04.06.2025, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, führte das Polizeirevier Titisee-Neustadt eine gemeinsame Fahndungskontrolle mit der BAB Fahndung sowie dem Bundesamt für Logistik und Mobilität durch. Hierbei wurde der Verkehr von Freiburg kommend in Fahrtrichtung Donaueschingen auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage an der B31, im sogenannten "Rötenbacher Wald", kontrolliert. Hierbei konnten diverse Verstöße, unter anderem wegen Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten, festgestellt werden. In einem Transporter eines 54-jährigen Fahrzeugführers konnte ein Fahrrad aufgefunden werden, welches als gestohlen ausgeschrieben war. Weiter konnte in diesem Transporter ein 1500 Liter Öltank festgestellt werden, welcher nach Überprüfung gefahrgutrechtlich nicht hätte transportiert werden dürfen. Außerdem war der Transporter mit einer Tonne Solarpaneele beladen.

