Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Aufwendige Bergung nach Rangiermanöver

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.06.2025, gegen 07 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines LKWs mit Anhänger auf der K6542 zwischen Hochsal und Hauenstein, durch Einfahren in einen Feldweg, zu wenden. Dabei kamen nach bisherigen Erkenntnissen die linken Räder des Anhängers vom asphaltierten Weg ab und dieser hing im Grünstreifen fest. Der LKW selbst blockierte einen Teil der Fahrbahn, weshalb die Polizei zur Verkehrsregelung gerufen wurde. Da der Anhänger mit einem Schaufelbagger beladen war, kam dieser zum Einsatz, um den Anhänger wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Nach knapp einer Stunde war die Fahrbahn wieder frei. Am Anhänger entstand wohl kein nennenswerter Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Flurschadens soll sich auf einige Hundert Euro belaufen.

