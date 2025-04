Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:15 Uhr, ereignete sich in der Mühlstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Dieser wurde durch die Wucht gegen die angrenzende Hauswand geschoben. Das Unfallfahrzeug entfernte sich anschließend ...

