Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen - PM Nr. 2

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich auf der K9707 (Stückerweg) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 56-jährige BMW-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die Fahrerin des BMWs wurde schwer, der 46-jährige Mercedesfahrer leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung bis 11:45 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell