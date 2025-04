Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Pkw - PM Nr. 2

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf der L722, auf Höhe der Seewaldsiedlung, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Eine 64-jährige Fahrerin eines Mazdas kreuzte die L722 von einem Feldweg kommend in Richtung der Seewaldsiedlung. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Renaults, welcher die L722 in Richtung Speyer befuhr. In Folge des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge wurde die 59-jährige Fahrerin des Renaults leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell