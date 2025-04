POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Fahren unter Alkoholeinfluss

Mannheim (ots) - Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr befuhr eine 23-jährige Nissanfahrerin die Lechstraße in Richtung Donaustraße in Mannheim-Neckarau. An der Kreuzung übersah sie einen von links kommenden 22-jährigen Mercedesfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zum Glück entstand lediglich ein geringer ...

mehr