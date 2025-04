Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Feierliche Verabschiedung der Leitung des Polizeireviers Eberbach

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Tag, dem 25.04.2025, fand im Rathaus in Eberbach die offizielle Verabschiedung des derzeitigen Leiters des Polizeireviers Eberbach bei einer feierlichen Veranstaltung statt.

Nach über 45 Jahren im Dienst für die Polizei Baden-Württemberg verabschiedete Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer den Revierleiter aus Eberbach, Erster Polizeihauptkommissar Ralf-Peter Schwindt, in den wohlverdienten Ruhestand. In ihren abschließenden Worten wünschte Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und überreichte die offizielle Urkunde.

In seiner bewegenden Rede erinnerte sich Schwindt an seine polizeiliche Laufbahn zurück, die 1980 in Bruchsal mit der Einstellung in den mittleren Polizeivollzugsdienst begann. Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium in den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen übernahm Ralf-Peter Schwindt mit großem Engagement fortwährend mehrere Führungspositionen und sammelte so sein wertvolles Know-how, um so die zukünftigen Herausforderungen mit Bravour zu meistern. "Die Polizei war für mich Heimat und Herzblut", so Ralf-Peter Schwindt.

Nicht nur als Leiter der Führungsgruppe beim Polizeirevier Neckargemünd konnte Ralf-Peter Schwindt seine hervorragende Führungsqualität unter Beweis stellen. So prägte er auch als Leiter des Polizeireviers Eberbach die polizeiliche Arbeit maßgeblich. Ralf-Peter Schwindt setzte sich mit Herzblut für sein Team und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein. Die wichtigste Währung für ihn war die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe - und das auf allen Ebenen. Nicht nur innerhalb der Polizei genoss Ralf-Peter Schwindt ein hohes Ansehen, auch nach außen hin wertschätzte man ihn für seine menschliche Art und seinen authentischen Charakter.

Bürgermeister Reichert lobte in seiner Rede die professionelle und besondere Zusammenarbeit und betonte die wichtige Rolle, die Herr Schwindt dabei gespielt hat. Er attestierte eine gute Zeit unter der Führung von Herrn Schwindt und bedankte sich für die konstruktive Kooperation über die Jahre hinweg.

Das Polizeipräsidium Mannheim wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell