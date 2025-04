Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - weitere Geschädigte gesucht!

Eppelheim (ots)

Nachdem am Donnerstag gegen 13:40 Uhr ein volltrunkener 46-jähriger Autofahrer zwischen Eppelheim und Plankstadt mehrere Unfälle verursachte, sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach weiteren geschädigten Verkehrsteilnehmern. Zuerst ist der 46-jährige Toyota-Fahrer in der Wernher-von-Braun-Straße in Eppelheim aufgefallen. Hier soll er von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen sein und eine Frau sowie deren Sohn nur um wenige Zentimeter verfehlt haben. Ohne zu stoppen setzte der Mann seine Fahrt fort. Auf der K9702 kam es hiernach beinahe zu einem weiteren Unfall. Der 46-Jährige missachtete im Einmündungsbereich der K9709 die Vorfahrt eines Autofahrers. Nur der schnellen Reaktion des Geschädigten war es zu verdanken, dass es zu keiner Kollision kam. Nachdem der Verkehrssünder kurz stoppte, fuhr er jedoch über die K4147 weiter in Richtung Plankstadt. Mehrfach soll er auf der Kreisstraße in den Gegenverkehr geraten und hierbei den entgegenkommenden Verkehr gefährdet haben. Er fuhr schließlich über die K4146 in Richtung Grenzhof, geriet erneut in den Gegenverkehr und steuerte auf einen LKW zu. Nur ein Ausweichmanöver des LKW-Fahrers in den Grünstreifen verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Unbeirrt fuhr der 46-Jährige weiter. In Heidelberg-Grenzhof parkte der Toyota-Fahrer schließlich das Auto. Ein Zeuge, welcher dem Toyota zuvor gefolgt war, versuchte den 46-Jährigen zur Rede zu stellen und öffnete die Fahrertür. Unvermittelt setzte der Betrunkene den Toyota zurück und kollidierte mit einem Dachvorsprung eines angrenzenden Gebäudes. Am Dach entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Doch von der lebensgefährlichen Fahrt war noch kein Ende in Sicht. Der 46-Jährige fuhr über die K4146 zurück in Richtung Plankstadt, wo er letztlich durch eine Polizeistreife gestoppt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit fast 2,4 Promille am Steuer saß. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefäährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie einer Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell